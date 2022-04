TV-Quoten: Thriller-Serie 'Euer Ehren' im Ersten vorne

BERLIN (dpa-AFX) - Die Thriller-Serie "Euer Ehren" mit Hauptdarsteller Sebastian Koch hat am Samstagabend das Quotenrennen für sich gewonnen. 4,55 Millionen Zuschauer verfolgten um 20.15 Uhr den Auftakt der sechsteiligen ARD-Serie, in der Koch einen Juristen spielt, der voller Überzeugung für Recht und Gesetz steht und sich plötzlich auf der anderen Seite findet. Das entsprach einem Marktanteil von 16,4 Prozent. Dahinter lag das ZDF mit der "Giovanni Zarrella Show": 3,97 Millionen Zuschauer schalteten ein (14,9 Prozent).

Bei der ProSieben-Show "The Masked Singer" wurde am Samstag die Sängerin Joana Zimmer enttarnt. Das verfolgten 2,25 Millionen Zuschauer (8,5 Prozent). Für den Actionfilm "Big Game - Die Jagd beginnt" entschieden sich auf Sat.1 1,65 Millionen (5,9 Prozent). "Deutschland sucht den Superstar" konnte auf RTL 1,45 Millionen Interessierte für sich gewinnen (5,4 Prozent). RTLzwei zeigte den Spielfilm "The Beach" - mit 780 000 Zuschauern (2,8 Prozent). Auf Vox lief "Die Schlümpfe - Das verlorene Dorf". Im Schnitt 770 000 Menschen sahen sich den Animationsfilm an (2,8 Prozent)./lif/DP/he