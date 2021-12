Twilio: Bulle vs. Bär

Die auf Softwareentwickler ausgerichtete Aktie für Cloud-Kommunikation erweitert ihre Reichweite durch Übernahmen.

Das Wachstum bei seinem Hauptziel, die Kundenbindung zu verbessern, verlangsamt sich.

Wichtige Punkte

Der In-App-Kommunikationsspezialist Twilio hilft Entwicklern, mit den Nutzern zu interagieren, ohne die Anwendung zu verlassen, und ermöglicht eingebettete Funktionen wie Textnachrichten, Sprache und Video.

Selbst diejenigen, die nur wenig Erfahrung im Programmieren haben, können die Vorteile der Twilio-Technologie nutzen, während die Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) es Softwareentwicklern ermöglicht, diese Funktionen automatisch einzubinden, um die Kunden in Echtzeit einzubinden - eine neue Chance für die Zukunft.Das ist eine erfolgreiche Kombination für diese wachstumsstarke Tech-Aktie, die in den letzten fünf Jahren um 645 % gestiegen ist, verglichen mit einem Plus von 113 % beim S&P 500. In letzter Zeit kommen jedoch Zweifel auf, ob Twilio diesen Schwung beibehalten kann.Der jüngste Geschäftsbericht enttäuschte den Markt und schickte die Aktie auf Talfahrt, woraufhin die Wall Street ihre Prognosen für das Unternehmen korrigiert hat. Ist die Zukunft von Twilio eher bullisch oder bärisch? Hier sind zwei Beiträge von The Motley Fool, in denen die Argumente für beide Seiten dargelegt werden.

Bullen-Fall: Twilio hat die Grundlagen für Wachstum gelegt

Keith Noonan: Twilio bietet Software für In-App-Kommunikation, SMS-Nachrichten und automatisierte Sprachanrufe, mit denen Unternehmen mit ihren Kunden in Kontakt bleiben können. Seine API-Software bietet außerdem Lösungen für Benutzerauthentifizierung, Video und Live-Streaming.

Das Unternehmen ist schnell gewachsen und spielt heute eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Kommunikationstechnologien und -diensten für einen großen Kundenstamm. Die Aktie hat jedoch im Jahr 2021 einige Schwankungen erlebt und wird heute mit einem Minus von etwa 36 % gegenüber dem Höchststand gehandelt, den sie Anfang des Jahres erreicht hatte.

Der Aktienkurs von Twilio sank, nachdem das Unternehmen seinen Geschäftsbericht für das dritte Quartal mit der Prognose eines unerwartet hohen Verlustes für das vierte Quartal verband. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz im letzten Quartal um 65 % im Jahresvergleich steigern, bzw. um 38 %, wenn man den Beitrag von Übernahmen herausrechnet. Obwohl sich das organische Wachstum des Unternehmens zu verlangsamen scheint, wächst Twilio immer noch in einem gesunden Tempo, und die Grundlagen für eine starke langfristig gute Leistung sind vorhanden.

Mehr als 250.000 Kunden verlassen sich auf das Unternehmen, wenn es um Kommunikationssoftwarelösungen geht, und die Fähigkeit von Twilio, Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten, die Prozesse vereinfachen und den Kunden eine einfachere Schnittstelle bieten, trägt dazu bei, die Ausgaben zu erhöhen. Das Unternehmen verzeichnete in diesem Zeitraum eine Kundenbindungsrate von 131 %, was bedeutet, dass bestehende Kunden ihre Ausgaben im Vergleich zum Vorjahresquartal um 31 % erhöht haben.

Wenn es Twilio gelingt, neue Kunden an Bord zu holen und einen Service zu bieten, der bestehende Kunden zu höheren Ausgaben anregt, dürfte die Aktie noch viel Luft nach oben haben. Kommunikationsdienste werden im Geschäfts- und Alltagsleben immer wichtiger, und ich denke, dass Twilio in der Lage sein wird, durch Übernahmen neue Dienste hinzuzufügen und sein starkes Kerngeschäft zu nutzen, um ein umfassendes Produktangebot zu schaffen, das für Unternehmenskunden die erste Wahl ist.

Bärenfall: Twilio ist überbewertet, auch wenn es der Marktführer ist

Rich Duprey: Jeder will an den Kundendaten teilhaben, so auch Twilio, das letztes Jahr Segment.io für 3,2 Milliarden Dollar gekauft hat, um Unternehmen die Möglichkeit zu geben, die Kommunikation mit ihren Kunden zu personalisieren. Das könnte dem In-App-Kommunikationsspezialisten neue Wachstumsmöglichkeiten eröffnen, aber es verändert auch seinen Fokus: Er wird von einem Unternehmen, das sich auf Cloud-Kommunikation konzentriert, zu einem Unternehmen, das sich auf Kundenengagement konzentriert.

Der Unterschied ist subtil, aber wichtig, denn das Unternehmen wechselt von einem hart umkämpften Markt in einen anderen, der wahrscheinlich noch stärker umkämpft ist, und das zu einem Zeitpunkt, an dem sich das Wachstum in seinem bisherigen Markt rapide verlangsamt. Ich halte Twilio zwar nicht für ein schlechtes Unternehmen, aber ich glaube, dass es überbewertet ist, selbst nach dem Absturz der Aktie nach dem Quartalsbericht.

Das ist der eigentliche Kern des Bärenarguments hier. Obwohl das Unternehmen in seiner Branche führend ist und eine vielversprechende Entwicklung in den kommenden Jahren vor sich hat, werden die Verlangsamung des Geschäfts, das schwache organische Wachstum und die Unsicherheit, die durch den Rücktritt des COO entstanden ist, durch die schwachen Prognosen des Unternehmens noch verstärkt.

Die Investoren müssen verstehen, warum das organische Wachstum von 50 % im zweiten Quartal auf 38 % im laufenden Quartal gesunken ist und warum die Geschäftsleitung für das vierte Quartal nur ein organisches Wachstum von etwa 20 % erwartet.

Twilio versucht, dies durch Wachstum durch Akquisitionen auszugleichen, nicht nur durch die Übernahme von Segment, sondern auch durch den Kauf von Zipwhip, Ionic Security und ValueFirst zu Beginn dieses Jahres. Davor kaufte man die Software-as-a-Service-Aktie SendGrid und Core Network Dynamics. Insgesamt hat Twilio rund 6,2 Mrd. US-Dollar für die Stärkung seines Geschäfts gezahlt. Das birgt ein gewisses Risiko für eine Investition, denn die Übernahme von Unternehmen ist erst dann ein Problem, wenn es ein Problem ist, was häufig vorkommt.

Mit dem 20-fachen des Umsatzes ist die Aktie von Twilio nicht billig, auch wenn sie seit der Bekanntgabe der Ergebnisse um mehr als 10 % gesunken ist, im bisherigen Jahresverlauf einen Rückgang von 17 % verzeichnet und von ihrem 52-Wochen-Hoch um 39 % gefallen ist. Das ist selbst für ein aufstrebendes Unternehmen wie Twilio hoch, aber besonders für ein Unternehmen, dessen Geschäft sich zu verlangsamen scheint.

Obwohl ich für das Unternehmen eine vielversprechende Zukunft sehe, sollten die Anleger daher abwarten, bis Klarheit darüber herrscht, ob es wieder an Fahrt gewinnt.

Keith Noonan hat keine Position in den genannten Aktien. Rich Duprey hat keine Position in den genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Twilio.

Dieser Artikel wurde auf Englisch verfasst und am 28.11.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2021

