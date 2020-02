Twitter: Ausgangslage passt

Trotz der kräftigen Kurszuwächse in der abgelaufenen Woche, ist die Aktie von Twitter technisch kurzfristig an ihre Grenzen gestoßen. Eine übergeordnete Seitwärtsphase zwischen grob 26,23 und 46,78 US-Dollar bestehend seit über zwei Jahren wirft nicht unbedingt ein gutes Licht auf das Unternehmen. Erst eine nachhaltige Auflösung dieser dürfte größere Signale hervorbringen, favorisiert wird bei der aktuellen Entwicklung ein Ausbruch zur Oberseite. Wer sich nur wenige Tage bis Wochen ein Investment zutraut, kann das Papier hingegen in den sich abwechselnden Phasen rauf und runter handeln.

EMA 50 mögliches Sprungbrett

Ein Long-Investment kommt unter den gegebenen Umständen entweder bei einem Kursanstieg über das Niveau von rund 40,00 US-Dollar infrage oder aber nach einem Rücklauf zurück zur markanten Unterstützungszone bestehend aus dem EMA 50 (blaue Linie) von 34,67 US-Dollar. Aktuell läuft ein wahrscheinlich nur kurzfristiger Pullback. Ein Investment bietet weiter nur für Swing-Trader interessante Ansätze, solange die übergeordnete Seitwärtsbewegung anhält. Ziele oberhalb der Triggermarke wären dann im Bereich von 43,40 US-Dollar und darüber an den Hochs aus September bei 45,85 US-Dollar zu finden. Als Zugvehikel kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC618D zurückgegriffen werden. Ein Bruch der Marke von rund 32,00 US-Dollar würde das bullische Chartbild allerdings schnell ins Wanken bringen und in diesem Fall weitere Verluste zurück auf 28,63 US-Dollar forcieren. Vielleicht kommt es dabei noch zu einem Test der Unterstützungsmarke von 26,23 US-Dollar.

Twitter (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 37,03 // 38,00 // 38,61 // 39,22 // 40,00 // 40,87 US-Dollar Unterstützungen: 35,53 // 34,67 // 33,30 // 31,67 // 31,16 // 30,41 US-Dollar

Fazit

Für die beiden beschriebenen Handelsansätze bietet sich beispielsweise das zeitlich unbegrenzte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC618D ganz gut an, egal ob der Einstieg am EMA 50 oder erst über dem Niveau von 40,00 US-Dollar erfolgt. Bei einer Stop-Buy-Order ergibt sich im Zertifikat ein Zielniveau von 0,83 Euro, ein Stopp sollte die Marke von 38,00 US-Dollar dann aber noch nicht überschreiten. Der Ausstiegskurs würde dann bei 0,11 Euro im Schein liegen. Als Anlagehorizont müssten aber einige Wochen eingeplant werden, weil die Dynamik nach dem Kurssprung aus der Vorwoche etwas nachlassen dürfte.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC618D Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,29 - 0,31 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 33,0284 US-Dollar Basiswert: Twitter KO-Schwelle: 33,0284 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 35,65 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 0,83 Euro Hebel: 11,8 Kurschance: + 165 Prozent Börse Frankfurt

