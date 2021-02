TWITTER - Das Allzeithoch rückt näher

Twitter Inc. - WKN: A1W6XZ - ISIN: US90184L1026 - Kurs: 64,590 $ (NYSE)

Die Twitter-Aktie hat mich in der Vergangenheit analytisch schon einige Nerven gekostet, die letzten beiden Chartbesprechungen waren aber soweit in Ordnung. Sie können diese hier noch einmal nachlesen:

TWITTER - Big-Picture-Signal in Arbeit

TWITTER - Eine heftige Nummer

Bezogen auf die letzte Analyse markierte die Aktie noch weitere Tiefs, erst in der darauffolgenden Woche entstand eine bullische Kerze. Damit hat es sich wieder einmal ausgezahlt, auf eine solche Bestätigung in den Kerzen auch final zu warten. Der konservative Stopp war aber nie in Gefahr.

Gestern nach Börsenschluss meldete Twitter die Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal. Der Kurznachrichtendienst verdiente 0,38 USD je Aktie, der Markt hatte nur mit einem Gewinn von 0,31 USD je Aktie gerechnet. Der Umsatz stieg auf 1,29 Mrd. USD. Hier hatte der Konsens rund 100 Mio. USD weniger betragen. Allerdings enttäuschte Twitter mit den Nutzerzahlen. Die Zahl der "Monetizable daily active users (mDAUs)" betrug 192 Mio. EUR und verfehlte damit die Prognose des Marktes um 1,5 Mio. Nachbörslich ging es mit dem Wert erst einmal abwärts. Im regulären Handel zählt der Titel heute dagegen zu den Tagesgewinnern im S&P 500.

Für das erste Quartal 2021 stellt Twitter Erlöse zwischen 940 und 1,04 Mrd. USD in Aussicht. Analysten kalkulieren aktuell mit 965 Mio. USD. Die Zahl der mDAUs soll um 20 % gegenüber dem Vorjahreswert steigen. Analysten rechnen 2021 mit dem Erreichen der Gewinnzone. Die KUVs der Aktie liegen bei 11,6 und 9,9, die KGVs bei 71 und 56.

Analytisch lässt sich am Prognosepfeil weiter festhalten. Der ehemalige Widerstand bei 55,99 USD dient nun als Support. Offen bleibt noch ein Erreichen des Allzeithochs bei 74,73 USD. Das Trade-Management fällt aber nun etwas schwierig aus, da nahe Bezugspunkte für eine Stoppsetzung fehlen. Mittelfristig bieten sich Absicherungen unter dem Tief bei 44,40 USD an. Eine aggressive Variante wären Absicherungen im Bereich von 55,00 USD, also knapp unter dem Ausbruchslevel bei 55,99 USD. Teilgewinnmitnahmen können in der aktuell kurzfristig überhitzten Situation nicht schaden. Für einen Neueinstieg sollten weitere Konsolidierungsmuster abgewartet werden.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 3,72 4,45 5,20 Ergebnis je Aktie in USD -1,44 0,91 1,15 Gewinnwachstum - 26,37 % KGV - 71 56 KUV 13,8 11,6 9,9 PEG neg. 2,1 *e = erwartet

Twitter-Aktie (Wochenchart)

