Twitter: Der Zwitscherdienst hat einen neuen Boss, was hoffen lässt

Gründer und Chef Jack Dorsey versuchte alles Mögliche, um Twitter attraktiver für neue Nutzer zu machen. Er experimentierte mit Audio-Chat-Diensten, kaufte Substack, eine Plattform für Newsletter-Journalisten. Der große Wurf blieb aber aus. Am Ende war der Druck von Profianlegern zu groß. Ende November trat Dorsey zurück. „Das Unternehmen ist bereit, sich von seinen Gründern wegzubewegen“, erklärte Dorsey. Chief Technology Officer Parag Agrawal übernahm sofort das Ruder.

Der Kursverlauf ist eine Katastrophe

„Das war wirklich an der Zeit“, polterten Analysten. In der Kritik steht Dorsey schon länger. Er steuert sowohl Twitter als auch Square als CEO, was kritisiert wurde. Beim Fintech-Unternehmen Square, das jetzt Block heißt, bleibt Dorsey weiterhin der Chef.

Der Kurs von Twitter ist ein Desaster. Innerhalb des S&P 500 Index zählt die Aktie auf 12-Monatssicht zu den größten Verlierern. Der Kurs schrumpfte um 27%, dümpelt bei 34,29 USD. Gegenüber dem Allzeithoch (80 USD) hat sich die Notierung mehr als halbiert.

Es begann 2006 mit Freunden

Dorsey baute 2006 mit Freunden Twitter auf, 2008 wurde er als Chef verdrängt, um ab 2015 erneut den Chefsessel zu übernehmen. Anfang 2020 verlor er fast wieder den Spitzenjob, als der aktivistische Hedgefonds Elliott Management 4% erworben hatte und auf einen Neuanfang drängte. Der Streit legte sich. Und Dorsey erhielt entweder eine weitere Chance beziehungsweise eine Art Gnadenfrist.

Twitter gab seine IT-Infrastruktur auf, wurde schlanker. Es verlagerte den größten Teil seiner Datenverarbeitung in externe Clouds. Genutzt wird neben ihr etwa die Datenwolke von Amazon Web Services. Dadurch kann Twitter neue Produktfeatures schneller einführen. Die Plattform veränderte sich an vielen Stellen. Stets war das Ziel, mehr Nutzer zu erreichen und mehr Anzeigenerlöse zu gewinnen, was bislang nicht im erwarteten Umfang gelang. Zwar kamen neue Funktionen und Dienste dazu. Doch das Resultat ist durchwachsen.

Twitter öffnet sich Kryptowährungen

Eine Vision von Dorsey war es, aus Twitter eine Kryptofirma zu machen. Er wollte den TwitterCoin einführen, damit Nutzer den Twitter-Autoren Trinkgelder geben können. Das hat er eingeführt. Nutzer können Bitcoins an andere Accounts transferieren. Der Rivale Meta (Facebook) wollte sogar eine eigene Kryptowährung einführen, gab das Vorhaben aber nach Widerstand in Washington auf. Mark Zuckerberg verkaufte das Projekt kürzlich an die kalifornische Bank Silvergate Capital, einen Spezialisten für die Krypto-Branche, für 200 Mio. USD.

Der Vize-Chef von Salesforce, Bret Taylor, wurde Twitters Verwaltungsratsvorsitzender. Ihn zu verpflichten, leuchtet ein. Taylor war einst hochrangiger Manager bei Google, kennt viele Vorstandschefs. Der Hersteller von Unternehmenssoftware Salesforce spielte 2016 mit dem Gedanken, Twitter zu kaufen.

Das Umsatzwachstum von 37% ist ordentlich

„Wir verbessern die Personalisierung, erleichtern die Konversation, liefern relevante Nachrichten. Wir finden neue Wege, um Menschen dabei zu helfen, auf Twitter bezahlt zu werden“, versprach CEO Dorsey kurz vor seinem Rücktritt. Es zeigen sich in der Tat Fortschritte. „Unser Fokus zahlt sich aus. Wir sind mit unserer Leistung im dritten Quartal zufrieden, mit einem Umsatzwachstum von 37 Prozent im Jahresvergleich, was die Stärke in allen wichtigen Produkten und Regionen widerspiegelt“, sagte CFO Ned Segal, der beim veganen Fleischfabrikanten Beyond Meat im Aufsichtsrat sitzt. Segal will bei Twitter neue Produkte schaffen, den Mehrwert für Werbetreibende erhöhen.

Non-Fungible Token (NFT) sind ein heißer Markt. Im vergangenen Jahr explodierte der Verkauf von NFTs von 25 auf 95 Mrd. USD. Twitter will den NFT-Markt nutzen, um eine Gemeinschaft aufzubauen.

Die größte Herausforderung für Twitter besteht generell darin, ein möglichst großes Publikum zu erreichen. Ob Instagram, Netflix, Spotify, YouTube, TikTok oder Disney, sie kämpfen alle um Nutzer. Es wird nicht leicht.

3 Mrd. USD Cash, keine Schulden

Der Börsenwert erscheint mit 26 Mrd. USD nicht teuer zu sein. In der Kasse liegen knapp 2 Mrd. USD. Es gibt keine Schulden. Das KGV beträgt 26. Dorsey bleibt ein Mitglied im Verwaltungsrat. Er ist einer der größten Aktionäre. Der Gründer besitzt 18 Millionen Twitter-Aktien im Wert von 1 Mrd. USD.

Stand: 04.02.2022

Autor: Tim Schäfer

Redigierend: Marvin Herzberger

