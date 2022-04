TWITTER - Elon Musk auf der Zielgeraden?

Twitter Inc. - WKN: A1W6XZ - ISIN: US90184L1026 - Kurs: 51,700 $ (NYSE)

Nach nur wenigen Tagen bröckelt der Widerstand gegen die Übernahmeversuche von Twitter durch Elon Musk. Der Multimilliardär musste lediglich Finanzierungszusagen von knapp 46,5 Mrd. machen, um den Verwaltungsrat Twitters umzustimmen. Dieser stimmte gestern einem potentiellen Deal zu, wobei Musk 54,20 USD für eine Aktie geboten hat. Jetzt müssen sich nur noch genug Aktionäre finden, die ihre Anteile an den Tesla-Chef verkaufen. Musk strebt eine Mehrheit von über 50 % an, wobei er bereits 9 % an Twitter besitzt.

Auf Tradegate wird die Twitter-Aktie heute sehr aktiv gehandelt und liegt knapp ein Prozent im Plus. Technisch gesehen wäre auch noch etwas Platz, denn gestern ging die Aktie bei 51,70 USD und damit unterhalb des Übernahmeangebots in Höhe von 54,20 USD aus dem Handel. Ob es sich jedoch lohnt, dieses Risiko jetzt noch einzugehen, ist fraglich. Vor Musks Offerte war die Aktie lange Zeit in einem Abwärtstrend unterwegs und fiel von knapp 80 USD bis auf fast 30 USD zurück. Dort kam es ab Februar zwar zu einer kurzfristigen Konsolidierung, aber erst Musks Angebot sorgte für einen Kurssprung.

Twitter Inc.

Fazit: Bevor Musk sich bei Twitter zu Wort gemeldet hat, waren Anleger wenig begeistert und seit Jahren wird die Aktie im Schwerpunkt zwischen ca. 28 und 53 USD gehandelt. Nachhaltige Ausbrüche oder gar vollständige Trends außerhalb dieser Preiszone gab es eigentlich nicht. Der Markt sieht also den fairen Wert von Twitter irgendwo in dieser Preiszone. Das Angebot von Musk liegt bereits im oberen Bereich der Handelsspanne und ist technisch gesehen als gut zu bezeichnen. Da scheint es aktuell nicht mehr lohnenswert, auf dem aktuell hohen Niveau massiv zu kaufen. Das würde nur dann Sinn machen, wenn Musk Twitter unbedingt haben will, während sich auf der anderen Seite die Marktteilnehmer einig sind und nicht verkaufen. Dann müsste Musk sein Angebot direkt/indirekt erhöhen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)