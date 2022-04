Twitter: Elon Musk investiert Milliarden in den Kurznachrichtendienst – Aktie steigt vorbörslich 25 Prozent

Die Aktien des Kurznachrichtendienstes Twitter sind heute im vorbörslichen US-Handel um 25 Prozent nach oben gesprungen. Der Grund: Tesla-CEO Elon Musk ist im großen Stil in das Unternehmen eingestiegen.

Musk ist seit langem ein intensiver Nutzer der Plattform und hat mit seinen Tweets bereits für mehr als eine Kontroverse gesorgt. Nun kann er sich mit einem Anteil von 9,2 Prozent und einem Gegenwert von knapp 2,9 Milliarden Dollar auch als einer der größten Aktionäre von Twitter bezeichnen.

Der Einstieg des Milliardärs erfolgt nur kurze Zeit, nachdem Musk das Unternehmen kritisiert und Leute auf Twitter befragt hat, ob Twitter die Grundsätze der Meinungsfreiheit einhält. „Angesichts der Tatsache, dass Twitter de facto als öffentlicher Marktplatz dient, untergräbt die Nichteinhaltung der Grundsätze der Redefreiheit die Demokratie grundlegend“, twitterte Musk. „Was soll getan werden?“

Quelle: Twitter

Zwar hat er mit seiner derzeitigen Beteiligung noch keine Möglichkeit, aktiv Einfluss auf Twitter zu nehmen, doch angesichts der unkonventionellen Methoden und Launen des Milliardärs bietet die Aktion Spielraum für weitere Pläne. So sehen das auch einige Marktbeobachter: „Musk könnte versuchen, hier auf Twitter eine aggressivere Haltung einzunehmen“, sagte Wedbush-Analyst Dan Ives am Montag in der „Squawk Box“ von CNBC. „Dies könnte schließlich zu einer Art Übernahme führen. Dies macht Sinn angesichts dessen, worüber Musk zumindest gesprochen hat, zumindest aus der Perspektive der sozialen Medien“, so der Analyst.

Werbung Knock-Outs zur Twitter Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Wie sollte man als Anleger damit umgehen?

Elon Musk ist ein Ausnahme-Unternehmer, der seine Konzerne trotz teils widrigster Umstände aus schwierigen Phasen zu maßgeblichen Erfolgen geführt hat. Dass er jedoch auch sehr launisch sein kann, zeigen seine vergangenen Eskapaden, die er durch Tweets ausgelöst hat, darunter Einflussnahme auf die Entwicklung der Tesla-Aktie oder den Hype um spekulative Kryptowährungen wie Dogecoin.

Ob Musk wirklich zu Aktionismus greifen und versuchen wird, Twitter mehr nach seinen Vorstellungen zu beeinflussen, bleibt eine offene Frage - allein der Einstieg des Milliardärs sorgt jedoch bereits für eine erhebliche Volatilität der Aktie. Weitere Bewegungen dürften folgen. Als langfristig investierter Twitter-Anleger sollte man zunächst beobachten, Neueinsteiger müssen sich im Klaren sein, dass bei der Sache zunächst nur Spekulationen möglich sind und ein kurzfristiges Investment entsprechend riskant ausfallen dürfte.

Von Alexander Mayer

Titelfoto: Nick_ Raille_07 / Shutterstock.com