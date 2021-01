Twitter Long: 54-Prozent-Chance!

Twitter hat seinen fixen Platz in der Reihe der Social-Media-Größen eingenommen. Die erreichte Macht zeigte sich nach der Erstürmung des US Kapitols am 6. Januar, worauf das Management den Account von Donald Trump stilllegte. Twitter war das Medium, welches Donald Trump als Sprachrohr für seine alternativen Fakten nutzte und vor der Stilllegung ca. 89 Millionen „Follower“ zählte. Dies war den neuen Machthabern in den USA einerseits recht, andererseits störte sie aber die Tatsache, dass diese weitreichende Entscheidung über die Grenzen der Meinungsfreiheit an den demokratischen Strukturen vorbei gefällt wurde. Als Folge ist zumindest zu erwarten, dass der Kontrollaufwand für Twitter in Zukunft zunehmen wird. Dennoch ist Twitter in der Mitte der Gesellschaft angekommen und plant für die kommenden Jahre steigende Gewinne, nachdem die Basis der Benützer jedes Quartal schöne Wachstumszahlen aufweist.

Die ordentlich steigenden Nutzerzahlen münzen sich direkt in das Umsatzwachstum um und bescheren den Aktionären steigende Kurse. Der Twitter-Kurs hat seit dem „Corona-Sell-Off“ vergangenen März einen intakten Trend ausgebildet, an dessen Unterseite der Kurs zu liegen gekommen ist. Die Causa Trump wird mittelfristig die Kosten erhöhen, dennoch sollten die wachsenden Nutzerzahlen das Problem marginalisieren. Als positiv zu werten ist auch die relative Kursstärke gegenüber dem Konkurrenten Facebook. Die seit längerer Zeit etablierte Unterstützung beim Level von 45,24 US-Dollar hat in den letzten Handelstagen gehalten und sollte mittelfristig nicht so schnell unterschritten werden. Im Falle eines Trendbruchs beispielsweise nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 9. Februar 2021 dient die Unterstützung bei 42,12 US-Dollar als Rückzugsgebiet. Dennoch ist der Trend intakt und der Kurs ist vorläufig auf dem Weg zum nächsten Widerstand bei 48,74 US-Dollar.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 48,74 // 55,59 US-Dollar Unterstützungen: 45,24 // 42,12 US-Dollar

Fazit

Twitter konnte nach dem Sell Off im vergangenen März einen außergewöhnlichen Aufwärtstrend ausbilden und in der Spitze 179 Prozent hinzugewinnen. Der intakte Trend steht dem Umstand gegenüber, dass die Causa Trump mittelfristig zu höheren Kosten in der Kontrolle der Tweets führen sollte. Dennoch ist der Zuwachs in der Kennzahl der sogenannten „Monetizable Daily Active Usage“ stark steigend und sichert den Wert vor Kursverlusten ab.

Der Mini Future Long (WKN JC3RNF) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 3,55 von einem steigenden Kurs der Twitter-Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 13,31 US-Dollar (28,10 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 41,51 US-Dollar an. Beim Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,64 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 55,00 US-Dollar liegen (1,75 Euro beim Derivat). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JC3RNF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,14 - 1,15 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 34,13 US-Dollar Basiswert: Twitter Inc. KO-Schwelle: 34,13 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 47,55 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 1,75 Euro Hebel: 3,42 Kurschance: + 54 Prozent Quelle: JP Morgan

