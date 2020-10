Twitter markiert Trump-Tweet über seine Gesundheit mit Warnhinweis

Washington (Reuters) - Der Kurznachrichtendienst Twitter hat einen Eintrag von US-Präsident Donald Trump über seine Gesundheit mit einem Warnhinweis versehen.

"Gestern vollständige und komplette Entwarnung von den Ärzten des Weißen Hauses", hatte Trump am Sonntag über seine Ansteckung mit dem Coronavirus getwittert. "Das heißt, ich kann es nicht mehr bekommen (immun) und ich kann es nicht weitergeben. Sehr schön, das zu wissen." Im Warnhinweis von Twitter heißt es, der Tweet verletzte die Regeln über die Verbreitung von irreführender und möglicherweise gefährlicher Informationen in bezug zu Covid-19. In der Forschung ist unklar, wie lange von einer Ansteckung genesene Menschen Antikörper gegen das Virus haben und ob sie gegen eine zweite Infektion immun sind.