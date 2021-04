TWITTER - Nach Rücklauf wieder interessant

Twitter Inc. - WKN: A1W6XZ - ISIN: US90184L1026 - Kurs: 67,020 $ (NYSE)

Die letzte Besprechung der Twitter-Aktie stammt aus dem Februar. Der Wert folgte dem Prognosepfeil aber sehr gut und erreichte tatsächlich das Allzeithoch bei 74,73 USD. Nicht nur das, die Bullen hievten die Aktie sogar auf einen neuen Rekordstand bei 80,75 USD. Erst anschließend setzte eine Korrektur ein. Im Zuge der Korrektur schloss die Twitter-Aktie ein im Februar gerissenes Gap. Die Abwärtsbewegung kann man auch als bullischen Keil sehen.

Zumindest über den kurzfristigen Abwärtstrend seit Ende Februar bricht die Aktie heute dynamisch aus und sendet damit ein prozyklisches Kaufsignal aus. Das Zwischenhoch bei 71,86 USD wäre nun die erste Anlaufmarke auf der Oberseite, darüber das alte Allzeithoch bei 74,73 USD. Ob es direkt auch für einen Impuls in Richtung 80,75 USD reichen wird, muss man abwarten.

Noch ist das Kaufsignal frisch und daher auch wenig belastbar. In den kommenden Tagen wird es also für die Bullen wichtig sein, das positive Momentum aufrechtzuerhalten. Bereits die Umkehrkerze vom letzten Donnerstag sollte halten. Etwas konservativer könnte man Absicherungen unter das Tief bei 59,28 USD in den Markt legen.

Aus fundamentaler Sicht erwarten Analysten 2021 bei Twitter die Rückkehr in die Gewinnzone. 2022 könnte das Gewinnwachstum rund ein Drittel betragen. Dies bezahlt man derzeit mit einem KGV von 58, die KUVs liegen bei 11 und 9.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 3,72 4,77 5,86 Ergebnis je Aktie in USD -1,44 0,87 1,16 Gewinnwachstum - 33,33 % KGV - 77 58 KUV 14,4 11,2 9,1 PEG neg. 1,7 *e = erwartet

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)