TWITTER - Nach Zahlen auf neuem Jahreshoch

Twitter Inc. - WKN: A1W6XZ - ISIN: US90184L1026 - Kurs: 39,535 $ (NYSE)

Die Twitter-Aktie scheint mir analytisch nicht wirklich zu liegen. Der Wert ließ die bärische Tageskerzenkombination an exponierter Stelle Anfang Juni einfach links liegen und steuerte das erläuterte Gap zwischen 36,59 und 38,04 USD an. Die Käufer schafften es aber nicht, die Kurslücke zu schließen. Schlussendlich kippte der Titel doch noch nach unten ab und schlussendlich sogar aus dem bärischen Keil zur Unterseite heraus.

Das ist aber Geschichte. Heute dreht die Twitter-Aktie schon wieder auf und erreicht auf Intraday-Basis ein neues Jahreshoch. Dabei waren die gemeldeten Zahlen unterm Strich einmal mehr eine Enttäuschung. Der Umsatz von 683 Mio. USD wie auch das Ergebnis eines Verlusts von 1,39 USD lagen beide unter den Analystenschätzungen. Als Grund für die heutige Rally geben Marktbeobachter die gute Kundenentwicklung an. So stieg die Zahl der "täglich monetarisierbaren aktiven User" verglichen mit dem Vorjahresquartal um 34 %. Eigentlich sollte das mit Blick auf die Coronakrise keinen Marktteilnehmer überraschen. Die Leute saßen eben zuhause und nutzten Kommunikationsplattformen wie Twitter verstärkt zum Austausch. Dennoch reicht dies anscheinend, die Anleger bei Twitter heute erneut in Ekstase zu versetzen.

Mit Blick auf den Chart sieht dieser durchaus interessant aus. Ein Bruch des Jahreshochs bei 39,64 USD könnte Potenzial in Richtung 45,86 USD freischalten. Allerdings wäre tradingtechnisch der Stopp für dieses Szenario sehr weit entfernt. Ein passenderes Vorgehen, als direkt aufzuspringen, könnte das Abwarten des Ausbruchs und des möglichen darauffolgenden Pullbacks an die Marke von 39,64 USD sein. Das birgt zwar das Risiko, dass man die Aufwärtsbewegung, sollte sie sich direkt fortsetzen, verpasst. Es bietet dafür aber auch die Möglichkeit, Positionen nach einem Rücklauf enger absichern zu können. Ich bin gespannt, ob mich die Twitter-Aktie erneut eines Besseren belehren wird.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 3,46 3,29 4,00 Ergebnis je Aktie in USD 1,87 -0,11 0,17 Gewinnwachstum - - KGV 21 - 232 KUV 8,9 9,4 7,7 PEG 3,4 neg. *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)