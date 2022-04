TWITTER - Noch in dieser Woche ein Übernahmedeal?

Silber - WKN: 965310 - ISIN: XC0009653103 - Kurs: 23,50800 $/oz. (FXCM) Twitter Inc. - WKN: A1W6XZ - ISIN: US90184L1026 - Kurs: 48,930 $ (NYSE)

Seit dem 4. April geht es heiß her bei der Twitter-Aktie. Nach einem überraschenden Übernahmeplan von Elon Musk, Tesla-Chef und reichster Mensch der Welt, sprang der Wert massiv nach oben. Anschließend kam es zu einer Korrektur, wobei die Kurslücke vom 4. April nur teilweise geschlossen wurde. Nun zieht die Aktie nach dem Bekanntwerden laufender Übernahmeverhandlungen wieder nach oben, vorbörslich legt der Wert aktuell knapp 6 % zu.

Aktie hat noch Platz nach oben

Das letzte Angebot entsprach einem Preis von 54,20 US-Dollar je Aktie, was zunächst das primäre Kursziel darstellen würde. Knapp darüber liegen auch weitere Widerstände bei 55,15 - 56,11 sowie 58,60 - 60,00 USD. Sollte die Übernahme zustande kommen, dürfte sich der Wert in diesem Preisbereich einpendeln.

Kommt es jedoch nicht zu einem Deal, dürfte der Aktienkurs weiterhin volatil bleiben. Bei kurzfristiger Schwäche wären Korrekturen bis 39 - 41 USD nicht ungewöhnlich. Erst unterhalb von 39 USD entstehen charttechnische Verkaufssignale.

Fazit: Noch in dieser Woche könnte eine Übernahme unter Dach und Fach gebracht werden. Spekulationen auf einen erfolgreichen Deal könnten noch Platz nach oben haben in Richtung 54 - 60 USD bieten. Sollte die Übernahme jedoch scheitern, wäre der Aktienkurs wieder entfesselt und in erster, enttäuschter Reaktion ein scharfer Kursrücksetzer denkbar.

Twitter Inc Chartanalyse

