Twitter: Setzt auf NFTs und Social Commerce. KUV sinkt auf 4!

Werbung

Der Ausverkauf bei den Technologie-Aktien im Jahr 2022 sorgt für neue Kurschancen. Die Twitter -Aktie stellt eine solche dar, nachdem der Kurs in der Spitze um 30 % nachgegeben hatte. Drei Gründe sprechen jetzt für den Wert, der auch aus charttechnischer Sicht mit dem Ausbruch aus einer mehrwöchigen Bodenbildung die Wende einleiten will.

Twitter setzt auf NFTs und könnte eigenes Wallet anbieten

Im Trend liegen Non-Fungible Tokens (NFTs). Für digitale Objekte, die einmalig und einem Besitzer klar zugeordnet sind, werden teilweise schon Millionen an Geldbeträge hingeblättert. Twitter setzt jetzt auf NFTs, indem Nutzer NFT-Profilbilder verwenden können, nachdem es zur Verknüpfung mit der entsprechenden Wallet gekommen war. Für die Nutzer lohnt sich die Anschaffung von NFT-Bildern, weil sie ihren Followern damit zeigen können, was sie besitzen. Es ergibt sich eine sinnvolle Verwendungsmöglichkeit. Für Twitter kann das langfristig eine Geschäftschance darstellen, wenn es gelingt, ein eigenes Wallet für seine User zu etablieren. Dieses könnte mit NFT-Handelsplätzen verknüpft, für die Anschaffung von NFTs oder für das Einkaufen mittels Kryptowährungen genutzt werden.

Mit Twitter Shops wird der Social Commerce-Trend adressiert

Social Commerce – der Online-Verkauf von Produkten über Social Media-Plattformen – nimmt über die nächsten Jahre rasant zu. Accenture schätzt, der Handel wird sich bis 2025 fast verdreifachen. Demnach dürften die über den Social Commerce getätigten Verkäufe von 492 Mrd. USD auf 1.200 Mrd. USD zur Mitte der Dekade steigen. Twitter will von dieser wachsenden Bedeutsamkeit profitieren und führt die Profilerweiterung „Twitter Shops“ ein. Mit diesem Modul können Händler und Marken eigene Shops mit bis zu 50 Produkten erstellen und präsentieren. Per Link werden die User auf die Seite der Händler weitergeleitet, wo sie das Produkt kaufen können. Zuvor hatte das Unternehmen schon mit einem Live-Shopping experimentiert. Walmart veranstaltete eine 30-minütige Verkaufsshow, wo die Nutzer parallel dazu direkt einkaufen konnten. Da sich auf Twitter die User ohnehin über Produkte unterhalten, ist die Möglichkeit sie auch zu shoppen der nächste logische Schritt. Langfristig wird sich Twitter noch mehr beim Social Commerce positionieren und dann auch das Ziel haben, direkt an den Transaktionen einen kleinen Beitrag zu verdienen.

KUV von nur 4, wenn die mittelfristigen Schätzungen erreicht werden

Twitter dürfte in den letzten Wochen mit den intensiveren geopolitischen Spannungen als Informations- und Meinungsmedium immer beliebter geworden sein. Die Entwicklung der täglich aktiven User müsste im ersten Quartal weiter zugelegt haben. Zum Jahreswechsel kam Twitter auf 217 Millionen täglich aktive User, ein Plus von 13 %. Was der Aktie auf mittelfristige Sicht ein Potenzial gibt, wäre die erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsambitionen. Denn Twitter will den Umsatz von 5 Mrd. USD auf 7 Mrd. USD bis im Jahr 2023 steigern. Die Anzahl an täglich aktiven Usern soll auf 315 Millionen wachsen. Die Bewertung würde auf ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 4 sinken, was keine hohe Bewertung darstellt. Wenn Twitter parallel eine stärkere Monetarisierung der Userbasis gelingt, dürfte sich ein neuer Aufwärtstrend etablieren.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf Twitter Inc.

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Twitter Inc. stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 23,737 USD sowie einer Knock-Out-Barriere von 23,737 USD. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die Twitter Inc. hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Der EUR-Gegenwert wird am Ausübungstag auf Basis des von der Europäischen Zentralbank um 14:15 Uhr MEZ festgestellten EUR-Fixings errechnet.

Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 21.03.2022

Autor: Jörg Meyer

Redigierend: Marvin Herzberger

Hinweis auf potenzielle Interessenskonflikte finden Sie auf https://compliance.traderfox.de/#/