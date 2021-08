TYSON FOODS - Die Marktschätzungen werden durch den Fleischwolf gezogen

Die Aktie des weltgrößten Produzenten und Vermarkters von Hähnchen-, Rind-, und Schweinefleisch, Tyson Foods, spulte den im November 2020 vorgestellten Long-Fahrplan sehr gut ab. Zwischenzeitlich ging es sogar deutlich über das Ziel bei 77,03 USD in Form der Vor-Corona-Abrisskante im Wochenchart hinaus. Der Aufwärtstrend seit dem Coronacrashtief wiederum ist aber mit der schwachen Entwicklung im Sommer Geschichte.

Tyson-Foods-Aktie (Wochenchart)

Heute legte der Konzern die Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 vor. Und diese fielen sehr gut aus. Der Umsatz kletterte von 10,02 Mrd. USD im Vorjahresquartal auf 12,48 Mrd. USD. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Umsatz von 11,49 Mrd. USD gerechnet. Der Gewinn je Aktie stieg von 1,44 auf 2,05 USD je Aktie, bereinigt sogar auf 2,70 USD. Damit drehte das Management die Marktschätzung von 1,62 USD je Aktie im wahrsten Sinne des Wortes durch den Fleischwolf. Doch es kommt noch besser: Auf Gesamtjahressicht soll der Umsatz nun eine Spanne zwischen 46 und 47 Mrd. USD erreichen nach zuvor in Aussicht gestellten 44 bis 46 Mrd. USD. Der Marktkonsens lag hier bislang bei 45 Mrd. USD.

Die Aktie reagiert mit einem Kurssprung und zählt heute zu den Top-Werten im S&P 500. Bei 77,03 USD liegt nun ein Kreuzwiderstand im Chart, an dem sich die Verkäufer noch einmal zeigen könnten. Rücksetzer an den EMA50 wären aber kein Problem und könnten noch einmal Einstiegschancen bieten. Über 77,03 USD wäre ein Test des Hochs bei 81,79 USD denkbar. Gelingt auch der Ausbruch über diese Marke, könnte der Wert mittelfristig deutlich in Richtung 94,07 USD zulegen. Absicherungen bieten sich unter dem kleinen Chartboden, also knapp unter 70 USD, an.

Fazit: Ein sehr starker Quartalsbericht gepaart mit einer Prognoseanhebung befeuert die Aktie von Tyson Foods. Solange der Wert nun nicht mehr deutlich unter 70 USD fällt, könnte er mittelfristig deutlich zulegen. Ein wichtiger Trigger liegt bei 81,79 USD.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 42,37 44,99 46,20 Ergebnis je Aktie in USD 5,86 5,61 6,34 KGV 13 14 12 Dividende je Aktie in USD 1,67 1,78 1,91 Dividendenrendite 2,18 % 2,33 % 2,50 % *e = erwartet

Tyson-Foods-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)