TYSON FOODS - Nahrungsmittel-Aktie stürmt auf ein neues Allzeithoch

Tyson Foods ist der weltweit größte Produzent und Vermarkter von Hähnchen-, Rind- und Schweinefleisch. Das Unternehmen überraschte in den vergangenen Quartalen immer wieder positiv. Zuletzt berichtete ich über den Wert im August 2021. Im Januar 2022 erreichte der Wert auch das Ziel bei 94,07 USD und kam dort zunächst nicht weiter. Nach einer Konsolidierung zurück an den EMA50 geben die Bullen heute aber Gas.

Der Grund waren sehr starke Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Demnach stiegen die Erlöse von 10,46 auf 12,93 Mrd. USD. Der Gewinn auf GAAP-Basis explodierte förmlich um 140 % auf 3,07 USD je Aktie, der bereinigte Gewinn sprang gegenüber dem Vorjahresquartal um 48 % auf 2,87 USD je Aktie nach oben. Analysten hatten gerade einmal einen Gewinn je Aktie von 1,90 USD erwartet. Auch die Umsatzprognose des Marktes lag mit 12,09 Mrd. USD deutlich niedriger als die gemeldeten Zahlen.

Mit Blick auf das Gesamtjahr geht das Management von Tyson Foods nun davon aus, dass der Umsatz das obere Ende der benannten Range zwischen 49 und 51 Mrd. USD erreichen wird. Aktuell erwarten Analysen Erlöse von 50,50 Mrd. USD.

Big-Picture-Ausbruch

Zunächst ein Blick auf den Langfristchart der Aktie. Bestätigen die Bullen den Ausbruch über die Marke von 94,07 USD, wäre ein starkes prozyklisches Signal aktiviert, welches Potenzial in den 112-USD-Kursbereich freischalten würde.

Im Tageschart ist der Rücksetzer auf den EMA50 als Abschluss einer dreiteiligen Konsolidierung gut zu sehen. Das Kurslevel vom Freitag bei 87,82 USD sollte nun nicht mehr unterboten werden, damit der Aufwärtstrend weitergehen kann. Anleger, die am Widerstand bei 94,07 USD nicht oder nur einen Teil der Position verkauft haben, sollten Stopps zumindest unter die Marke nachziehen. Auch ein Neueinstieg mit einem solchen Stopp wäre möglich, allerdings ist das Chance-Risiko-Verhältnis nicht mehr optimal. Im Idealfall konsolidiert der Titel einige Tage und zieht anschließend weiter nach oben.

Fazit: Die Aktie von Tyson Foods fällt in die Kategorie "Value". Die langfristige Performance wie auch die bisherige Outperformance im laufenden Jahr kann sich sehen lassen. Trendfolger setzen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 112 USD, behalten das Freitagstief bei 87,82 USD aber im Auge.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 47,05 50,50 51,26 Ergebnis je Aktie in USD 8,34 7,38 7,59 KGV 12 13 13 Dividende je Aktie in USD 1,75 1,85 1,93 Dividendenrendite 1,77 % 1,87 % 1,95 % *e = erwartet

Tyson-Foods-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)