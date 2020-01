U.S. BANCORP - Nach Zahlen unter Druck

In den letzten beiden Tagen meldeten mehrere US-Banken Zahlen zum letzten Quartal 2019. Diese Zahlen fallen in der Summe bisher gemischt aus. Während einige wie die Bank of America, die Citigroup und JPMorgan Zahlen über den Erwartungen meldeten, enttäuschten andere Banken wie Goldman Sachs oder Wells Fargo.

U.S. Bancorp trifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,08 USD die Analystenschätzungen. Der Umsatz lag mit 5,67 Mrd. USD unter den Erwartungen von 5,79 Mrd. USD.

Die Aktie von U.S Bancorp brach im November 2016 über das alte Allzeithoch aus dem Jahr 1998 bei 47,31 USD nach oben aus. Anschließend kletterte die Aktie bis Januar 2018 auf ein Hoch bei 58,50 USD. Nach diesem Hoch kam es zu einer Korrektur, in deren Rahmen der Wert sogar kurzzeitig wieder unter die Marke bei 47,31 USD zurückfiel. Nach einem Tief bei 43,12 USD aus dem Dezember 2018 drehte die Aktie aber wieder nach oben und durchbrach Anfang November sogar das Hoch aus dem Januar 2018. Nach einem neuen Allzeithoch bei 61,11 USD setzten aber Mitte Dezember Verkäufe ein. In der letzten Woche wurde die Aktie bereits komplett unterhalb von 58,50 USD gehandelt. In dieser Woche geht es nach den Zahlen weiter abwärts. Nach aktuellem Stand fällt in dieser Woche der Aufwärtstrend seit Dezember 2018 bei aktuell ca. 55,74 USD und der EMA 50 bei 55,11 USD wird angekratzt.

Sollte die Aktie von U.S. Bancorp tatsächlich unter den EMA 50 bei aktuell 55,11 USD abfallen, würde eine weitere Verkaufswelle drohen. Dabei könnte es zu einem Rückfall auf die Marke bei 47,31 USD kommen. Damit sich das Chartbild wieder leicht aufhellt, müsste der Wert zumindest in den Aufwärtstrend seit Dezember bei aktuell 55,74 USD zurückkehren.

