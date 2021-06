U.S. Bancorp wird eine konstante Dividende auszahlen

Das amerikanische Bankinstitut U.S. Bancorp (ISIN: US9029733048, NYSE: USB) zahlt am 15. Juli 2021 eine stabile Quartalsdividende von 42 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre. Record date ist der 30. Juni 2021. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,68 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 2,87 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 58,51 US-Dollar (Stand: 15. Juni 2021).

Die erste Dividende wurde im Jahr 1998 ausgeschüttet - damals noch unter dem Namen Firstar Corporation, die im Jahr 2001 die U.S. Bancorp übernommen hat und danach den Firmennamen von U.S. Bancorp übernahm. Der Finanzdienstleister ist die Muttergesellschaft der U.S. Bank, dem fünftgrößten Bankinstitut in den USA. Warren Buffets Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway zählt zu den größten Einzelaktionären der U.S. Bancorp. Es werden über 70.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Im ersten Quartal 2021 (31. März 2021) erzielte der Konzern einen Umsatz von 5,47 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,77 Mrd. US-Dollar) bei einem Ertrag von 2,28 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,17 Mrd. US-Dollar), wie am 15. April 2021 berichtet wurde.

Die Aktie verzeichnet auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2021 ein Plus von 25,58 Prozent und die Marktkapitalisierung beträgt 86,64 Mrd. US-Dollar (Stand: 15. Juni 2021).

Redaktion MyDividends.de