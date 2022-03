U.S. Bank bietet ESG-Datenlösungen für Kunden von Global Fund Services an

Die U.S. Bank hat heute bekanntgegeben, dass die Bank über Sustainalytics – ein Morningstar-Unternehmen und ein führender Anbieter von ESG-Studien und -Ratings – Datenlösungen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, ESG) für Kunden der U.S. Bank Global Fund Services (GFS) für Gegebenheiten anbieten wird, in denen unabhängige ESG-Analysen und Meldedienste erforderlich sind.

Im Rahmen dieser Beziehung werden die Kunden Zugang zu einem breiten Spektrum von auf Marktstandards basierenden nachhaltigen Investitionsdatenpunkten haben, die auf ihr Portfolio anwendbar sind. Die U.S. Bank hat die Studien und Ratings von Sustainalytics integriert, um Portfolioanalysen zu unterstützen. Das ermöglicht Lösungen für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie Funktionen für die Berichterstattung an Investoren und Finanzinstitute, um die neuen Anforderungen an die Berichterstattung an Aufsichtsbehörden und Investoren zu erfüllen. Die Integration nachhaltiger Investitionsdaten wird auch eine Lösung für die Aufsicht über die Verwahrstelle umfassen: Die U.S. Bank wird die ESG-Studien und -Ratings von Sustainalytics nutzen, um sicherzustellen, dass die Kunden der EU-Verwahrstelle die Anforderungen der Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) erfüllen.

„Neue behördliche Auflagen bringen häufig ein gewisses Maß an Unsicherheit darüber mit, wie die Anforderungen zu erfüllen sind“, sagte Breda Sullivan, Leiterin Verwahrungsdienste Europa bei der U.S. Bank. „Die U.S. Bank bringt umfassende Ressourcen und Branchenexpertise mit, die nicht jeder Fondsanbieter für sich beanspruchen kann. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Sustainalytics zusammenarbeiten und für Kundschaft mit nachhaltigen Investitionsstrategien dieses neue Maß an individueller Aufsicht anbieten können.“

Sustainalytics beschäftigt ein Team aus mehr als 500 internen Forschungsanalystinnen und -analysten, die sich der Erstellung seiner ESG-Studien und -Ratings verpflichtet haben. Außerdem verlässt sich das Unternehmen auf öffentliche Bekanntmachungen und künstliche Intelligenz, um Metadatensätze auszuwerten und darüber zu berichten. Das resultierende Datenarchiv, das allen Kunden der U.S. Bank zugänglich ist, deckt rund 15.000 Unternehmen ab und ist so strukturiert, dass die GFS ihre Daten auf Anleihen und Derivate ausweiten kann, die von den erfassten Unternehmen ausgegeben werden.

Die Global Fund Services schließt sich U.S. Bancorp Asset Management an, das Sustainalytics bereits zur Umsetzung von ESG-Anlagestrategien einsetzt.

Die U.S. Bank Global Fund Services umfasst zusammen mit U.S. Bank Global Corporate Trust and Custody und U.S. Bancorp Asset Management die Abteilung Investment Services, die zum 31. Dezember 2021 Vermögenswerte in Höhe von 9,5 Billionen USD verwahrte und verwaltete. Die U.S. Bank bietet von drei europäischen Standorten in Irland, Luxemburg und dem Vereinigten Königreich aus Investment-Services-Lösungen an. Weitere Informationen finden Sie auf usbank.com/investmentservices.

Über die U.S. Bank

U.S. Bancorp beschäftigt zum 31. Dez. 2021 fast 70.000 Mitarbeitende, verfügt über ein Vermögen von 573 Milliarden USD und ist der Mutterkonzern der U.S. Bank National Association. Das in Minneapolis ansässige Unternehmen betreut Millionen von Kundinnen und Kunden lokal, national und global über einen diversifizierten Mix von Geschäftsbereichen: Consumer and Business Banking; Payment Services; Corporate & Commercial Banking sowie Wealth Management and Investment Services. Das Unternehmen wurde für seinen Ansatz zu digitalen Innovationen, sozialer Verantwortung und Kundenservice ausgezeichnet: etwa durch die Benennung als eines der weltweit am meisten an ethischen Prinzipien orientierten Unternehmen und als von Fortune am meisten bewunderte überregionale Bank im Jahr 2021. Mehr erfahren Sie auf usbank.com/about.

Die U.S. Bank Global Fund Services ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der U.S. Bank, N. A. Verwahrungs- und Kreditdienstleistungen werden von der U.S. Bank, N.A. angeboten.

Die U.S. Bank Global Fund Services (Irland) Limited ist registriert in Irland unter Company Number 413707. Registriertes Büro unter 24 - 26 City Quay, Dublin 2, Irland. Direktoren: Linda Gorman, Brett Meili (USA), Joe Neuberger (USA), Padraic O’Connor, Rose Clear, Christine Waldron (USA). Die U.S. Bank Global Fund Services (Irland) Limited unterliegt der Aufsicht der Central Bank of Ireland.

Die U.S. Bank Global Fund Services (Guernsey) Limited ist gemäß dem Protection of Investors Law (Bailiwick of Guernsey) von 1987 in der von der Guernsey Financial Services Commission geänderten Fassung lizenziert, in der Bailiwick Guernsey kontrollierte Anlagegeschäfte zu tätigen. Direktoren: Richard Bray, Wayne Bulpitt, Brett Meili, David Sload.

Die U.S. Bank Global Fund Services (Luxembourg) S.a.r.l. ist in Luxemburg unter der RCS-Nummer B238278 eingetragen und hat ihren eingetragenen Firmensitz unter der Adresse Etage 3, K2 Ballade, 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg. Direktoren: Michael Renner, Hugh Sheridan, David Sload, Christine Waldron. Die U.S. Bank Global Fund Services (Luxembourg) S.a.r.l. wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier zugelassen und unterliegt ihrer Aufsicht.

Elavon Financial Services DAC firmiert als U.S. Bank Depositary Services, unterliegt der Aufsicht der Central Bank of Ireland und ist in Irland unter der Companies Registration Office Reg. Nr. 418442. registriert. Der eingetragene Sitz befindet sich in Block F1, Cherrywood Business Park, Cherrywood, Dublin 18, Ireland D18 W2X7.

U.S. Bancorp Asset Management, Inc. ist ein registrierter Anlageberater, eine direkte Tochtergesellschaft der U.S. Bank National Association und eine indirekte Tochtergesellschaft der U.S. Bancorp. Die U.S. Bank ist nicht verantwortlich für die Produkte, Leistungen oder Ergebnisse der U.S. Bancorp Asset Management, Inc. und übernimmt keine Garantie dafür.

Die Investitionsprodukte und -dienstleistungen sind:

KEINE EINLAGE • NICHT FDIC-VERSICHERT • KÖNNEN AN WERT VERLIEREN • NICHT BANKGARANTIERT • NICHT DURCH EINE BUNDESBEHÖRDE VERSICHERT

Die U.S. Bank übernimmt keine Garantien für Produkte, Leistungen oder Ergebnisse ihrer Tochtergesellschaften und Drittanbieter

