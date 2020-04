U.S. Banks Index: Jetzt wieder massiv runter?!

Der US-amerikanische Bankenindex U.S. Banks hat die letzten Wochen über eine Gegenbewegung auf die vorausgegangenen Verluste vollzogen. Aus technischer Sicht könnte diese Bewegung aber schon sehr bald ein Ende finden.

Grund für diese Annahme ist zunächst einmal eine vollendete dreiwellige Korrekturbewegung auf die vorherigen Verluste, zum anderen ein Abpraller am Widerstandsniveau von 360 Punkten. Sollten jetzt noch die Aktienmärkte Schwäche an den Tag legen, könnte womöglich schon sehr zeitnah eine neue Korrektur einsetzen.

Die Unsicherheit an den Finanzmärkten ist noch lange nicht vorbei, besonders die in die Höhe schießenden Infektionszahlen und Toten in den USA werden noch zum großen Problem für das Land werden. Auch eine Reihe von US-Banken sehen auf Nordamerika massive Probleme zurollen, im besonderen Fokus stehen hierbei wieder die Hypotheken und mögliche Ausfälle in Millionenhöhe. Dies bekommt auch der US-Präsident zu spüren, mit dem Corona-Virus lässt sich eben kein Deal abschließen.

Ein Blick auf den Kursverlauf des U.S. Banken Index offenbart in dieser Woche eine klare Abfuhr von Käufern, die in einem ersten Schritt das Barometer auf 320 Punkte zurückgedrängt haben. Dies könnte der Beginn einer neuerlichen Verkaufswelle sein, unterhalb eines Kursniveaus von 310 Punkten sind Rückläufer zurück auf 260 Punkte stark zu favorisieren, darunter könnten sogar die Tiefstände aus 2016 bei 252,44 Zählern angesteuert werden.

Für eine signifikante Entspannung des Chartbildes müsste mindestens der Widerstand um 360 Punkten nachhaltig überwunden werden. Nur hierdurch ließe sich weiteres Aufwärtspotenzial an 385,67 bzw. 406,45 Punkte beim U.S. Banken Index freisetzen. Aber selbst dann bliebe das Kursbild weiter fragil.

U.S. Banks Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 340,00 // 360,00 // 365,35 // 379,96 // 385,67 // 406,45 Unterstützungen: 320,00 // 314,04 // 300,00 // 293,72 // 280,00 // 260,80

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.