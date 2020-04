Uber: Anleger sehen offenbar weiteres Potenzial!

Im Mai letzten Jahres erblickte das Wertpapier von Uber das Licht der Börsen und legte in den ersten Wochen zunächst auf 47,06 US-Dollar zu. Ab dem Spätsommer gerieten die Notierungen aber wieder ins Bröckeln, konnten sich aber um 25,58 US-Dollar wenig später stabilisieren und bis Februar dieses Jahres sogar auf einen Wert von 41,86 US-Dollar wieder zulegen. Doch der März-Crash an den Börsen macht auch vor dieser Aktie nicht Halt und drückte sie zeitweise sogar unter 14,00 US-Dollar abwärts. Die letzten Wochen über beschreibt Uber zwischen 22,00 und grob 29,00 US-Dollar eine Seitwärtsbewegung, die sich jedoch in Form einer inversen SKS-Formation präsentiert und bei weiterem Kaufinteresse sogar schon sehr bald aktiviert werden könnte. Diese Handelsgelegenheit sollten sich Anleger jetzt nicht entgehen lassen.

Triggerniveau EMA 50

Die potenzielle Nackenlinie der inversen SKS-Formation verläuft ungefähr im Bereich von 28,60 US-Dollar und geht mit dem EMA 50 (blaue Linie) einher. Sollte ein Ausbruch darüber gelingen, würde weiteres Aufwärtspotenzial zunächst in den Bereich von 30,67 US-Dollar freigesetzt werden können, darüber könnte ein Anstieg an den 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) bei 32,15 US-Dollar freiwerden. Spätestens ab 34,00 US-Dollar sollten jedoch größere Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden. Insgesamt würde sich die Erholung seit Mitte März dann als dreiwelliges Muster darstellen und aus technischer Sicht alle Bedingungen an eine Gegenbewegung erfüllen. Ein Kursrutsch unter 24,00 US-Dollar würde allerdings Abgaben auf die Zwischentiefs aus April dieses Jahres bei 21,67 US-Dollar forcieren. Sollte auch diese Unterstützung wegfallen, geht es über 20,00 US-Dollar in Richtung der Jahrestiefs bei 13,71 US-Dollar weiter abwärts.

Uber (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 28,25 // 28,67 // 30,00 // 30,67 // 31,23 // 32,15 US-Dollar Unterstützungen: 26,44 // 25,79 // 25,07 // 24,00 // 22,82 // 21,67 US-Dollar

Fazit

Um erfolgreich an einem weiteren Kursanstieg bei Uber zu partizipieren, muss die Einstiegsvoraussetzungen für ein Long-Investment mit einem Anstieg über 29,00 US-Dollar bestätigt werden. Nur dann ließe sich im weiteren Verlauf Kurspotenzial an 32,15 und mit etwas Glück an 34,00 US-Dollar freisetzen. Als Anlagevehikel kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB1Y5E ausgestattet mit einem Hebel von 5,6 zurückgegriffen werden. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Fall auf maximal 85 Prozent - der Schein dürfte dann entsprechend um 0,91 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von vorerst 26,00 US-Dollar allerdings noch nicht überschreiten, was einen möglichen Ausstiegskurs im Zertifikat von 0,17 Euro erfordert. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage vorgesehen, eine engmaschige Beobachtung daher unerlässlich.

Strategie für steigende Kurse WKN: KB1Y5E Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,45 - 0,48 Euro Emittent: Citi Basispreis: 23,0251 US-Dollar Basiswert: Uber KO-Schwelle: 23,0251 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 27,41 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 0,91 Euro Hebel: 5,6 Kurschance: + 85 Prozent Börse Frankfurt

