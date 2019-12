Uber wickelt Fahrtaufträge in Deutschland über Generalunternehmer ab

München (Reuters) - Der Fahrdiensteanbieter Uber beschafft sich die in Deutschland erforderliche Mietwagenlizenz mithilfe eines Zwischenunternehmens.

Der Limousinendienst SafeDriver und sein Tochterunternehmen Ennoo treten ab sofort als Generalunternehmer für ganz Deutschland auf, wie SafeDriver-Geschäftsführer Thomas Mohnke am Montag der Nachrichtenagentur Reuters sagte. In Berlin habe sein Unternehmen diese Rolle für Uber bereits seit rund zweieinhalb Jahren. Das "Handelsblatt" hatte zuerst über die bundesweite Partnerschaft berichtet, mit der Uber die Konsequenz aus einem Gerichtsurteil zieht.

Uber erklärte am Montag in einer E-Mail an seine Kunden, bei Buchungen werde in der App angezeigt, wer in der jeweiligen Stadt der Vertragspartner sei. Für Buchungen in Berlin sei dies der Fahrdienst Ennoo.

Uber zieht damit nach eigenen Angaben die Konsequenz aus einem Urteil des Landgerichts Frankfurt vom vergangenen Donnerstag. Das Gericht hatte entschieden, dass das US-Unternehmen selbst keine Fahrten vermitteln dürfe, weil es keine Mietwagenlizenz besitze. Dies sei nach dem deutschen Personenbeförderungsgesetz vorgeschrieben. Die Kammer gab damit einer Klage deutscher Taxizentralen statt, die sich im Wettbewerb mit Uber benachteiligt sehen, weil sie selbst strenge Vorschriften einhalten müssen.

Der Limousinendienst SafeDriver und seine Tochter Ennoo gehören zum Firmenportfolio der Ceterum-Holding, unter deren Dach der Investor Lutz Helmig mehrere Beteiligungen gebündelt hat. Helmig ist Gründer der Helios-Kliniken. "Wir werden das Geschäft systematisch, langsam und ruhig ausbauen", sagte Geschäftsführer Mohnke dem "Handelsblatt". 2019 habe die Gruppe rund 90 Millionen Euro umgesetzt.