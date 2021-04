UBM Development hält die Dividende stabil

Der österreichische Immobilienentwickler UBM Development AG (ISIN: AT0000815402) will eine konstante Dividende von 2,20 Euro je Aktie an seine Investoren ausschütten. Beim derzeitigen Kursniveau von 38,80 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,67 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 27. Mai 2021 statt. Ex-Dividendentag ist der 2. Juni 2021 und Dividendenzahltag ist der 4. Juni 2021.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sank der Umsatz von UBM um 24,2 Prozent auf 183,3 Mio. Euro und die Gesamtleistung fiel um 29,4 Prozent auf 478,6 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) sank um 11,7 Prozent auf 62,3 Mio. Euro. Der Nettogewinn lag mit 40,8 Mio. Euro 18,6 Prozent unter Vorjahr (50,1 Mio. Mio. Euro).

Am 3. März 1873 wurde die UBM als „Union Baumaterialiengesellschaft“ gegründet und war ursprünglich als Ziegelhersteller tätig. Die heutige UBM Development AG ist auf Projektentwicklungen in Großstädten wie Wien, Berlin, München oder Prag fokussiert. Der Hauptsitz der UBM Development AG befindet sich in Wien. Es werden knapp 340 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de