UBM: Erfolgreiche Transformation

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die UBM Development AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) trotz eines Pandemie-bedingten Umsatzrückgangs einen deutlichen Zuwachs beim Vorsteuerergebnis erreicht. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das Vorsteuerergebnis um über 10 Prozent auf 51 Mio. Euro gestiegen. Gleichzeitig habe das Unternehmen die Transformation im dritten Quartal erfolgreich vorangetrieben. Die Pipeline für die kommenden Jahre betrage jetzt 2,2 Mrd. Euro und der Anteil an Wohn- und Büroprojekten liege bereits bei 50 bzw. 30 Prozent, während der Hotelanteil auf 15 Prozent gesunken sei. Nach Darstellung der Analysten habe das Unternehmen zudem einen Ausblick auf die kommenden Jahre gegeben. Für das laufende Jahr gehe das Management von einem guten Ergebnis aus, welches jedoch deutlich unterer dem Vorjahresergebnis liegen werde. Dies stimme mit der SRC-Schätzung eines Vorsteuergewinns von rund 56 Mio. Euro überein. Für 2021 gehe das Unternehmen aber von einem Dip im Ergebnis wegen Corona aus. Demnach passe das Analystenteam die Schätzung etwas nach unten an, sei aber nicht zu pessimistisch bezüglich der Entwicklung des Unternehmens für 2021. Für 2022 erwarte UBM eine Rückkehr des Ergebnisses auf das Niveau von 2019. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 47,00 Euro und erneuern das Rating „Buy“.

UBM Development AG - ISIN: AT0000815402