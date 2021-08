UBM: Erfreulicher Zahlenkranz zum Halbjahr

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die UBM Development AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Output um 31 Prozent auf über 237 Mio. Euro gesteigert. In der Folge heben die Analysten das Kursziel an und erneuern das positive Votum.Nach Analystenangaben sei die positive Entwicklung in allen Kernmärkten erzielt worden. Demnach habe beispielsweise das Geschäft in Deutschland ein Plus von 11 Prozent auf über 80 Mio. Euro gezeigt. Unternehmensweit habe das operative Ergebnis (EBIT) mit 38 Mio. Euro unverändert zur Vorjahresperiode gelegen. Diese sei aber durch relativ hohe Erträge aus Fair Value Anpassungen begünstigt worden. Der Nettogewinn nach Minderheiten wiederum habe trotz der infolge der Pandemie weiter herausfordernden Situation auf 23,1 Mio. Euro (HJ 2020: 22,3 Mio. Euro) leicht zugelegt.Nach Meinung der Analysten diene das gute Halbjahresergebnis dem Management als Grundlage zur Veröffentlichung einer Guidance für den Vorsteuergewinn für das Gesamtjahr 2021. Demnach werde es eine Delle infolge der Pandemie nicht geben. Die Gesellschaft plane mit einer Range von 55 bis 60 Mio. Euro, was dem 2020er Vorsteuerniveau von 62 Mio. Euro sehr nahe komme und rund 30 Prozent über der bisherigen Markterwartung von rund 45 Mio. Euro liege. Zwar habe das Analystenteam bisher höhere Schätzungen gehabt, diese seien aber dennoch zu konservativ gewesen. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 55,00 Euro (zuvor: 53,00 Euro) und bestätigen das Rating „Buy“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.08.2021, 09:00 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 25.08.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/fileadmin/UBM_25August2021.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: AT0000815402