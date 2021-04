UBM: Überzeugendes Zahlenwerk 2020

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die UBM Development AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) einen Vorsteuergewinn von 62 Mio. Euro erwirtschaftet und damit trotz Corona fast den Wert von 71 Mio. Euro aus dem Rekordjahr 2019 erreicht. In der Folge heben die Analysten das Kursziel leicht an und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe der Nettogewinn knapp 41 Mio. Euro (GJ 2019: 50 Mio. Euro) betragen und damit die Schätzungen von SRC übertroffen. Grund hierfür sei die zügige strategische Ausrichtung auf ein noch sehr viel stärkeres Gewicht von anspruchsvollen Wohnimmobilien und smart and green Office Produkten gewesen. Für das Unternehmen spreche laut den Analysten zudem die attraktive Dividendenrendite von deutlich über 5 Prozent, die sich aus der stabilen Dividende von 2,20 Euro auch für das abgelaufene Geschäftsjahr ergebe. Die Erwartung von SRC habe bei lediglich 2,00 Euro gelegen. Auf Grund der sehr positiven Zahlen in einem schwierigen Jahr 2020 und der zügigen Ausrichtung der Development Pipeline auf moderne und grüne Produkte heben die Analysten das Kursziel auf 50,00 Euro (zuvor: 48,00 Euro) an und erneuern das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.04.2021, 09:10 Uhr)

