UBS belässt ABB auf 'Buy' - Ziel 27 Franken

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ABB auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Franken belassen. Der Automationskonzern könnte sein künftiges Margenwachstum mit einer Verschlankung des Unternehmensportfolios deutlich steigern und die Konsensschätzungen übertreffen, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Montag vorliegenden Studie. Das mittelfristige Umsatzwachstumsziel von drei bis sechs Prozent könnte ABB damit gut erreichen, während die Markterwartungen am unteren Ende dieser Spanne lägen./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2020 / 19:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2020 / 19:04 / GMT

