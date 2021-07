UBS belässt Adidas auf 'Buy' - Ziel 363 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 363 Euro belassen. Aufgrund der coronabedingt unsicheren Fertigungssituation in einigen südostasiatischen Ländern sei es derzeit schwierig, die genauen Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn von Adidas und Puma zu bestimmen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Eine länger andauernde Unterbrechung der Produktion dürfte zu Umsatzeinbußen aufgrund von Lieferengpässen sowie zu einem zusätzlichen Druck auf den Bruttogewinn im zweiten Halbjahr 2021 führen, da die Sportartikelhersteller ihre Produkte möglicherweise per teurerer Luftfracht verschicken müssen./edh/mis

