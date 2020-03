UBS belässt Adidas auf 'Neutral' - Ziel 268 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 268 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe die Erwartungen an Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) im vierten Quartal verfehlt, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer ersten Reaktion am Mittwoch vorliegenden Studie. Die weitere Entwicklung lasse sich nur in begrenztem Maß vorhersagen. Aber selbst ohne die Auswirkungen durch das Coronavirus lägen die Prognosen des Dax-Konzerns "nur" im Rahmen der Markterwartungen./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2020 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.