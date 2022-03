UBS belässt Amadeus IT auf 'Buy' - Ziel 67 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Amadeus IT nach einer bankinternen Technologiekonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Techwerte hätten sich zuletzt noch schwächer entwickelt als der Markt, obwohl der Sektor nur wenig von der Energieversorgung abhängig sei und die Geschäften weitgehend international liefen, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Umso mehr sieht er Chancen für Anleger. Der Buchungssystem-Anbieter Amadeus sei nach wie vor zuversichtlich, in allen Geschäftsbereichen den Marktanteil zu steigern./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / 03:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2022 / 03:02 / GMT

