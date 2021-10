UBS belässt Amadeus IT auf 'Neutral' - Ziel 60 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Amadeus IT vor den am 5. Nobember erwarteten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das dritte Quartal dürfte mit Blick auf die Buchungszahlen eine weitere Verbesserung für das spanische Software-Unternehmen gebracht haben, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch dürften die Buchungen aber wohl noch etwas mehr als 50 Prozent unter dem Niveau von 2019 gelegen haben./mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 16:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2021 / 16:34 / GMT

