UBS belässt Apple auf 'Buy' - Ziel 175 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Der Analyst David Vogt bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf die Entscheidung einer US-Richterin, dass Apple den Entwicklern nicht verbieten könne, in ihren Apps Schaltflächen oder Links einzubauen, die Kunden auf andere Zahlungsmöglichkeiten außerhalb des hauseigenen In-App-Kaufsystems verweisen. In einem ersten Versuch, die ungewissen Auswirkungen einzuschätzen, kommt Vogt auf eine mögliche Ergebnisbelastung zwischen 0 und 5 Prozent für 2022./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2021 / 02:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2021 / 02:56 / GMT

