UBS belässt Apple auf 'Buy' - Ziel 280 Dollar

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Chinesische Smartphone-Absatzzahlen für den Monat Dezember deuteten auf eine starke Nachfrage nach dem iPhone zum Jahresende hin, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Daten legten zudem nahe, dass Apple seinen Marktanteil in China ausgebaut hat./la/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 19:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.