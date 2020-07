UBS belässt ASML auf 'Buy' - Ziel 300 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML nach einer Verzögerung der Chip-Produktion des Kunden Intel auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Sollte Intel die Fertigung der 7-Nanometer-Halbleiter weniger stark anfahren als bislang erwartet, könne sich die Auslieferung entsprechender Fertigungsanlagen des Typs EUV von ASML an Intel in das Jahr 2022 verzögern, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sollte Intel die Produktion der Chips teilweise in die Auftragsfertigung durch TSMC vergeben, könne das wiederum deren Nachfrage nach EUV-Anlagen von ASML erhöhen./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2020 / 05:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

