UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 54 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach einer Telefonkonferenz zu rechtlichen Aspekten der Klagen gegen den Unkrautvernichter Dicamba auf "Neutral" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Das Gerichtsurteil in den USA, in dem BASF und Bayer zu Schadenersatz von 265 Millionen Dollar an einen Pfirsich-Bauern verurteilt worden sind, dürfte in der Berufungsverhandlung signifikant niedriger ausfallen, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2020 / 01:38 / GMT

