UBS belässt BASF auf 'Neutral' - Ziel 62 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. In puncto Kapitalallokation sei dies eine klar positive Nachricht, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu den Aktien des Chemiekonzerns. Dies gelte insbesondere unter Berücksichtigung der bereits soliden Dividendenrendite./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2022 / 13:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2022 / 13:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.