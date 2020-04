UBS belässt Beiersdorf auf 'Sell' - Ziel 85 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Sell" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Charles Eden passte seine Prognosen an die jüngst veröffentlichten Eckdaten zum ersten Quartal und die wegen der Corona-Krise gestrichenen Jahresziele an. Bei Beiersdorf dürfte sich die operative Entwicklung im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Jahresviertel aber verbessern, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Vergleichsstudie./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / 18:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.