UBS belässt Brenntag auf 'Neutral' - Ziel 82 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat Brenntag in einem Ausblick auf den europäischen B2B-Support-Services-Sektor im Jahr 2022 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Aktie des Chemikalienhändlers habe sich dank eines starken Gewinnwachstums während der Pandemie deutlich besser entwickelt als der Markt, aber auch von dem durch Lieferengpässe geprägten Umfeld profitiert, schrieb Analyst Rory McKenzie in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Daher sehe er nun angesichts des Potenzials für Gewinnrückgänge ein negatives Chancen-Risiko-Verhältnis, falls sich diese Vorteile umkehren sollten./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2022 / 01:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2022 / 01:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.