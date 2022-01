UBS belässt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel 7 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Commerzbank anlässlich einer Sonderbelastung bei der polnischen Tochter mBank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Trotz der hohen zusätzlichen Rückstellungen von rund 436 Millionen Euro rechne er einer weitgehend neutralen Marktreaktion, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Denn die Belastung könnte die gewünschte Transparenz bei den Fremdwährungskrediten in Polen erreichen und die Bank auch den Kapitalrückflüssen näher bringen./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2022 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2022 / 07:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.