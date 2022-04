UBS belässt Continental AG auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Continental vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die meisten Autohersteller dürften ordentlich abgeschnitten haben und ihre Ausblicke bestätigen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dabei sollten Mercedes-Benz Group und Tesla positiv herausragen. Dagegen hätten die Herausforderungen für die Zulieferer weiter Bestand. Hier drohten daher etliche Gewinnwarnungen. Continental könnte indes vom Reifengeschäft profitieren, wobei Michelin Hummels Favorit in diesem Bereich ist./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2022 / 16:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2022 / 16:51 / GMT

