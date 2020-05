UBS belässt Covestro auf 'Neutral' - Ziel 32 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Covestro auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Covid-19 berge für die Chemieindustrie sowohl langfristige Chancen als auch Risiken, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Kleinere Wettbewerber könnten etwa in Zahlungsschwierigkeiten geraden, wodurch sich neue Möglichkeiten für Übernahmen böten. Auf der anderen Seite könnte der Nachfragerückgang aus der Autoindustrie wegen des veränderten Reiseverhaltens aber noch weitergehen./kro/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2020 / 12:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.