UBS belässt Covestro auf 'Neutral' - Ziel 54 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Covestro nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Kunststoff-Konzerns habe die Erwartung verfehlt, wohingegen der Umsatz positiv überrascht habe, schrieb Analyst Geoff Haire in einer ersten Reaktion am Dienstag. Derweil sei Covestro gut in das neue Jahr gestartet, wenngleich die stark steigenden Kosten das Unternehmen auch im weiteren Jahresverlauf vor Herausforderungen stellten./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2022 / 07:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2022 / 07:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.