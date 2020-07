UBS belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der Wandelanleihe auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Hubert Jeaneau erinnerte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an die Aussagen des Chefs des Essenslieferanten beim Zwischenbericht nach dem ersten Quartal, dass 2020 wohl ein entscheidendes Jahr in der Branchenkonsolidierung werde. Jeaneau lobte die Wachstumsstory und glaubt an Delivery Hero als dominanten Mitspieler./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2020 / 20:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.