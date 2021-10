UBS belässt Deutsche Bank auf 'Buy' - Ziel 13,50 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Das Finanzhaus habe beim Vorsteuergewinn positiv überrascht und den positiven Ausblick bezüglich der Eigenkapitalrentabilität bestätigt, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Hinsichtlich der Entwicklung der Risikokosten in diesem Jahr sei die Deutsche Bank nun sogar noch zuversichtlicher als zuvor./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / 06:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2021 / 06:09 / GMT

