UBS belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 18,70 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom angesichts einer Vodafone-Offensive mit Gigabit-Breitbandanschlüssen in Deutschland auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,70 Euro belassen. Er sehe in dem Vorgehen von Vodafone kein großes Störmanöver, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vodafone erhöhe damit den Druck auf die Deutsche Telekom beim Ausbau des Glasfasernetzes, wobei der deutsche Marktführer hier schon gute Fortschritte mache. Beide Aktien bleiben seine bevorzugten Werte am favorisierten deutschen Telekom-Markt./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2020 / 19:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

