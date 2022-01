UBS belässt DWS auf 'Buy' - Ziel 46 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DWS auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die im vergangenen Jahr beobachteten Kapitalzuflüsse bei Investmentfonds dürften sich 2022 fortsetzen, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn die Inflation und die entsprechenden Auswirkungen auf die Realzinsen sollten die Ersparnisse der Verbraucher zunehmend in Fonds-Anlageprodukte treiben./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2022 / 19:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2022 / 19:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.