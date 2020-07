UBS belässt EssilorLuxottica auf 'Neutral' - Ziel 119 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für EssilorLuxottica anlässlich eines rechtlichen Konflikts mit dem Übernahmeziel GrandVision auf "Neutral" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Es gehe wohl hauptsächlich um die Weigerung des Optik-Einzelhändlers, Einblick in den Geschäftsverlauf in Zeiten der Corona-Krise zu gewähren, schrieb Analystin Susy Tibaldi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die strategische Idee hinter der Übernahme bleibe in ihren Augen unberührt, solange die Situation nicht eskaliert./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2020 / 05:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2020 / 05:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.