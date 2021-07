UBS belässt Fraport auf 'Neutral' - Ziel 63 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Eine Umfrage der Schweizer Großbank unter Flugpassagieren lege nahe, dass die Zufriedenheit mit dem gesamten Reiseerlebnis zuletzt abgenommen habe, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Montag vorliegenden Studie. So seien die virusbedingten Reisebeschränkungen hoch und die Passagiere müssten sich verschärften Gesundheitsmaßnahmen im Flugzeug und am Flughafen unterziehen./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2021 / 01:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2021 / 01:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.