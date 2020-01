UBS belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 25 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Nach einem starken Lauf in 2019 seien die Erwartungen an höhere Gewinnziele der europäischen Technologie-Hardwarebranche in diesem Jahr hoch, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Der Chipkonzern Infineon sei eine hochqualitative Wachstumsgeschichte mit einigen Wachstumstreibern für die nächsten zwölf Monate. Hierzu gehöre auch die Übernahme des Halbleiterunternehmens Cypress, die derzeit noch durch die Behörden in den USA und China bestätigt werden muss./ssc/tih

