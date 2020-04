UBS belässt Just Eat Takeaway.com auf 'Buy' - Ziel 9700 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway.com nach dem grünen Licht der britischen Wettbewerbsaufsicht für den Einstieg von Amazon bei Deliveroo auf "Buy" belassen. Diese Zustimmung decke sich wie auch die Übernahme von Just Eat durch Takeaway.com mit den Erwartungen von Investoren, schrieb Analyst Hubert Jeaneau in einer am Montag vorliegenden Studie. Er beließ das Kursziel auf 9700 Pence. Gleichwohl könnten die Sorgen um einen härteren Wettbewerb auf dem britischen Markt für Essensauslieferungen zunehmen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2020 / 14:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.