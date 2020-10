UBS belässt Kering auf 'Buy' - Ziel 640 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Kering nach den starken Umsatzzahlen von LVMH mit einem Kursziel von 640 Euro auf "Buy" belassen. An diesem Donnerstag, 22. Oktober, gehe mit Kering, Hermès und Moncler die Berichtssaison im europäischen Luxusgütersegment weiter, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie hat zwar ihre Schätzungen für diese drei nicht verändert. Die überraschend deutlich stärkere Rückkehr zu Wachstum bei LVMH habe die Latte insbesondere für Kering aber höher gelegt./ck /ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2020 / 23:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2020 / 23:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.